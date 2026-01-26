Passe do Estudante 2026: saiba como solicitar e acompanhar o calendário

Os estudantes que irão realizar o cadastro do Passe do Estudante pela primeira vez ou que não receberam o benefício em 2025 devem pagar o valor correspondente a três tarifas para a emissão do cartão 2026. Também é obrigatória a inclusão de uma foto digital, exigida tanto para novos cadastros quanto nos casos em que o sistema solicitar atualização durante o recadastramento. Já os cartões utilizados em 2025 serão substituídos sem custo.

O pagamento da taxa de emissão pode ser feito nos terminais urbanos ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar. A foto enviada deve seguir o padrão estabelecido pelo sistema: formato JPG ou JPEG, fundo neutro, imagem frontal, sem acessórios que comprometam a identificação e resolução mínima de 350 dpi. Caso a imagem seja rejeitada, o estudante poderá reenviá-la quantas vezes forem necessárias.

Após a validação da foto, o aluno deverá preencher o cadastro com CPF, data de nascimento, endereço completo e duas ruas laterais. Em seguida, o formulário deve ser impresso e entregue na unidade escolar, responsável pela validação final. A entrega dos cartões seguirá o cronograma definido pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Eventuais correções cadastrais podem ser realizadas pelo site antes da validação da escola. Após essa etapa, qualquer alteração somente poderá ser feita de forma presencial na Central do Passe do Estudante, também situada na Rua 25 de Dezembro. No caso de estudantes com guarda compartilhada, é obrigatória a apresentação presencial dos dois endereços.

Calendário e validação

O calendário de envio e validação dos cadastros ocorre de forma semanal, no período de dezembro de 2025 a novembro de 2026. Cada data estabelece o prazo para que a escola valide o formulário e indica a previsão de entrega do cartão.

As instituições de ensino também são responsáveis por registrar alterações de estudantes já beneficiados, como mudança de endereço, turno, curso ou linhas de transporte utilizadas. Após essas atualizações, a revalidação acontece automaticamente nas escolas que possuem ponto de comunicação integrado ou pode ser feita nos terminais e estações Peg Fácil. Em caso de falhas técnicas, a Agetran e o Consórcio Guaicurus têm prazo de até dois dias úteis para a regularização.

Após a emissão, os cartões são encaminhados à Secretaria Municipal de Educação (Semed), no caso das escolas municipais; à Central de Matrículas/SED, para as estaduais; ou ao Sinepe/MS, para as instituições particulares. A retirada deve ser feita pelo estudante maior de idade ou pelo responsável legal. Caso o cartão não seja retirado em até dez dias, ele retorna à Agetran e o benefício é cancelado, salvo apresentação de justificativa.

Calendário do Passe do Estudante 2026 – Cronograma Anual

Validação na escola x Data de entrega dos cartões – A solicitação pode ser feita ao longo do ano de 2026.

Remessa Validação Entrega 1ª 08/12/2025 a 14/12/2025 — 1ª 15/12/2025 a 21/12/2025 — 1ª 22/12/2025 a 28/12/2025 — 1ª 29/12/2025 a 04/01/2026 — 1ª 05/01/2026 a 11/01/2026 02/02/2026 2ª 12/01/2026 a 18/01/2026 — 2ª 19/01/2026 a 25/01/2026 09/02/2026 3ª 26/01/2026 a 01/02/2026 — 3ª 02/02/2026 a 08/02/2026 23/02/2026 4ª 09/02/2026 a 15/02/2026 — 4ª 16/02/2026 a 22/02/2026 09/03/2026 5ª 23/02/2026 a 01/03/2026 — 5ª 02/03/2026 a 08/03/2026 23/03/2026 6ª 09/03/2026 a 15/03/2026 30/03/2026 7ª 16/03/2026 a 22/03/2026 06/04/2026 8ª 23/03/2026 a 29/03/2026 13/04/2026 9ª 30/03/2026 a 05/04/2026 20/04/2026 10ª 06/04/2026 a 12/04/2026 27/04/2026 11ª 13/04/2026 a 19/04/2026 04/05/2026 12ª 20/04/2026 a 26/04/2026 11/05/2026 13ª 27/04/2026 a 03/05/2026 18/05/2026 14ª 04/05/2026 a 10/05/2026 25/05/2026 15ª 11/05/2026 a 17/05/2026 01/06/2026 16ª 18/05/2026 a 24/05/2026 08/06/2026 17ª 25/05/2026 a 31/05/2026 15/06/2026 18ª 01/06/2026 a 07/06/2026 22/06/2026 19ª 08/06/2026 a 14/06/2026 29/06/2026 20ª 15/06/2026 a 21/06/2026 06/07/2026 21ª 22/06/2026 a 28/06/2026 13/07/2026 22ª 29/06/2026 a 05/07/2026 20/07/2026 23ª 06/07/2026 a 12/07/2026 27/07/2026 24ª 13/07/2026 a 19/07/2026 03/08/2026 25ª 20/07/2026 a 26/07/2026 10/08/2026 26ª 27/07/2026 a 02/08/2026 17/08/2026 27ª 03/08/2026 a 09/08/2026 24/08/2026 28ª 10/08/2026 a 16/08/2026 31/08/2026 29ª 17/08/2026 a 23/08/2026 08/09/2026 30ª 24/08/2026 a 30/08/2026 14/09/2026 31ª 31/08/2026 a 06/09/2026 21/09/2026 32ª 07/09/2026 a 13/09/2026 28/09/2026 33ª 14/09/2026 a 20/09/2026 05/10/2026 34ª 21/09/2026 a 27/09/2026 13/10/2026 35ª 28/09/2026 a 04/10/2026 19/10/2026 36ª 05/10/2026 a 11/10/2026 26/10/2026 37ª 12/10/2026 a 18/10/2026 03/11/2026 38ª 19/10/2026 a 25/10/2026 09/11/2026 39ª 26/10/2026 a 01/11/2026 16/11/2026 40ª 02/11/2026 a 08/11/2026 23/11/2026 41ª 09/11/2026 a 15/11/2026 30/11/2026

Uso indevido

A utilização do Passe do Estudante em desacordo com as regras — como emprestar o cartão, usá-lo em dias não letivos ou para trajetos diferentes dos autorizados — está sujeita às penalidades previstas nas legislações municipais.

O prazo final para cadastramento e recadastramento é 15 de novembro de 2026, devido à atualização do sistema para o próximo ano.

O benefício é regulamentado por legislações como a Lei nº 3.026/1993, Decreto nº 8.284/2001, Lei nº 4.979/2011 e Decreto nº 12.149/2013. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 156, na Central da Agetran, na Central do Passe do Estudante ou no Consórcio Guaicurus, ambos na Rua 25 de Dezembro.