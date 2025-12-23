quarta-feira, 24/12/2025

Parto Surpresa: Escritório vira cenário de nascimento inesperado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fabrinny Piell

Tatiane Rodrigues não imaginava que estava grávida até dar à luz duas filhas gêmeas em seu próprio escritório. Sem sintomas, sem pré-natal e acreditando que sentia apenas cólica menstrual, a surpresa pegou o marido Rafael de surpresa, que encontrou a primeira bebê enrolada em seu casaco. A segunda filha ainda estava na barriga quando eles foram para o hospital, confirmando o choque em dobro. Eloá nasceu com 2.700 kg e Elise com 3.100 kg, ambas saudáveis e calmas.

O casal, que já tinha um filho de 1 ano e meio, agora corre para organizar o enxoval das meninas. Rafael cogita criar um perfil nas redes sociais para compartilhar a experiência e dar dicas de pais de gêmeos. Apesar do susto, a família comemora a chegada das pequenas com alegria e gratidão.

CATEGORIAS:
GERAL

