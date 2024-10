Para Coronel David, presença de Michele Bolsonaro em evento de apoio à Adriane confirma que a direita apoia a reeleição da prefeita

Na quinta-feira (17), o deputado estadual Coronel David (PL) participou do evento “Mulheres que Transformam” em Campo Grande, que contou com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O encontro teve como objetivo fortalecer a campanha da prefeita Adriane Lopes (PP), que busca a reeleição.

Reunindo líderes conservadores de todo o estado, o evento destacou a importância da participação feminina na política. Michele Bolsonaro fez um apelo para que mais mulheres se engajem na política, afirmando que Adriane representa os princípios conservadores e que sua reeleição é essencial para o futuro do país.

A senadora Damares Alves (PL) ressaltou que o evento é um marco para os conservadores, enfatizando que Campo Grande precisa de uma liderança que defenda valores tradicionais. A senadora Tereza Cristina (PP) também expressou seu apoio, incentivando todos a ajudarem na campanha de Adriane.

Coronel David destacou o alinhamento de Adriane com os princípios da direita e seu compromisso com a família e a responsabilidade. A prefeita, por sua vez, agradeceu ao deputado pelo apoio e reafirmou seu compromisso com os valores conservadores.

O evento atraiu mais de 3 mil pessoas, demonstrando o forte apoio à candidatura de Adriane Lopes e à agenda conservadora para as eleições de 2026.