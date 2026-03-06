Pânico no Nhanhá: Criminosos metralham portão de casa

Ataque com 35 tiros em Campo Grande expõe escalada da guerra entre facções criminosas

Na madrugada desta sexta-feira (6), criminosos em um Hyundai HB20 dispararam 35 vezes contra o portão de uma residência no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Dois homens estavam no imóvel no momento do ataque, mas não foram atingidos. Equipes do Batalhão de Choque chegaram a ouvir os tiros e tentaram interceptar o veículo, porém o grupo conseguiu fugir em alta velocidade.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e o caso agora é investigado pela Polícia Civil. O episódio, que ocorre apenas quatro dias após uma execução no mesmo bairro e um atentado em janeiro, reforça a suspeita de uma disputa territorial entre facções rivais. Diante da escalada da violência, as forças de segurança intensificaram o patrulhamento na região para identificar os autores e prevenir novos confrontos.