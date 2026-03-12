Palmeiras sub-11 brilha nos Estados Unidos

Equipe sub-11 do Palmeiras vence todas as partidas, goleia Barcelona e encanta com dribles que viralizaram nos Estados Unidos

Time sub-11 do Palmeiras conquistou a Copa Futsal nos Estados Unidos ao vencer todas as cinco partidas que disputou, marcando 69 gols e superando o Barcelona por 5 a 0 na final. A equipe chamou atenção por dribles, inteligência tática e dinâmica de jogo, viralizando em vídeos com mais de seis milhões de visualizações. Davi Pizzi foi o artilheiro com 18 gols, enquanto Joaquim “El Mago” e Charles também se destacaram. Coordenador Marcelo Francisco destacou a autonomia e criatividade das crianças, alinhadas ao modelo de formação do clube. O técnico Felipe Sá ressaltou a importância do estilo de jogo e da construção coletiva sem pressão excessiva.

A comissão técnica integra futebol e futsal, promovendo desenvolvimento técnico e cognitivo. A experiência internacional permitiu aos atletas vivenciar novas culturas, reforçando o aprendizado dentro e fora das quadras.