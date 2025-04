Palmeiras amassa o Corinthians e lidera o Brasileirão

O Palmeiras amassou o Corinthians na noite deste sábado (12) nos primeiros 20 minutos e venceu com autoridade por 2×0 na Arena Barueri. A vitória encerra um jejum de quatro jogos de Abel Ferreira contra Ramón Díaz e coloca o Verdão na liderança provisória do Brasileirão, com sete pontos em três rodadas.

A intensidade palmeirense surpreendeu um Corinthians apático, que sofreu pressão desde o início. O placar poderia ter sido mais elástico, mas faltou capricho nas finalizações. Vitor Roque teve um gol anulado e perdeu boa chance. Paulinho, em ótima estreia, quase marcou duas vezes. Estevão também levou perigo.

Na segunda etapa, o Timão ficou ainda mais exposto e ofereceu muitos espaços, mas o Palmeiras não aproveitou para construir uma goleada. A atuação do Corinthians foi abaixo do esperado e gerou críticas pela postura passiva diante do maior rival.