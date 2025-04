Os vilões da sua feira: café, ovo e tomate

Formada em 2016, a dupla Victor Gregório & Marco Aurélio rapidamente conquistou o cenário musical sertanejo com um estilo próprio, letras poéticas e presença marcante. Neste domingo (13), eles sobem ao palco da Expogrande 2025, no Parque de Exposição Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), com um repertório exclusivo preparado especialmente para o evento. Além dos sucessos da carreira, o show promete surpresas com novos elementos e efeitos de palco que marcam o início da turnê 2025 da dupla. A entrada é gratuita e os portões serão abertos a partir das 16h. Também se apresentam as duplas Alex e Yvan, João Haroldo & Betinho. “A expectativa é a melhor possível, né? Cantar na Expogrande sempre foi um sonho e agora estamos pelo segundo ano consecutivo. Fizemos modificações no repertório para trazer algo diferente, elementos novos, efeitos no palco e bastante coisa bacana que preparamos com carinho para essa turnê”, revela Victor. Carreira Os artistas somam mais de mil composições, incluindo hits imortalizados por grandes nomes da música brasileira. Victor Gregório iniciou sua trajetória ainda na infância, ao lado do irmão Vinícius, com quem formou uma dupla de sucesso por quase 15 anos. Já Marco Aurélio, natural de Santa Catarina e radicado em Campo Grande (MS), também cresceu envolvido pela música. Sua composição "Deusa Menina" foi regravada por mais de 25 artistas, marcando o início de uma carreira sólida. Entre os principais sucessos da dupla como compositores estão “Uma Hora e Meia” (Zezé Di Camargo e Luciano), “Incomparável” (Maiara e Maraisa), “Você de Volta” (Maria Cecília e Rodolfo) e o estrondoso “Camaro Amarelo” (Munhoz e Mariano), que figurou entre as músicas mais tocadas da década segundo o ECAD. O primeiro CD da dupla foi lançado em 2017, reunindo 12 faixas autorais. Em 2020, o DVD “Eu Aceito” destacou-se nas redes sociais e rádios. Já em 2022, com o DVD Na Moagem, gravado em Campo Grande, a dupla inovou ao reunir grandes nomes como Munhoz e Mariano e Lucas Reis & Thácio. A canção “Sereno” chegou ao topo das rádios do Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2023, com mais de 2.390 execuções em um único dia. Além dos palcos, a dupla se destacou como palestrante na maior feira de empreendedorismo musical do Brasil, a EXPONEJA, e foi homenageada com moção de congratulação por sua contribuição à cultura de Mato Grosso do Sul. Em 2023, também participaram como jurados do Festival FESMORENA. Na televisão, apresentaram o programa O Melhor da Resenha, exibido na TV Globo Centro-Oeste e no Globoplay, alcançando altos índices de audiência e trazendo entrevistas descontraídas com nomes como Munhoz e Mariano, João Carreiro. Nas redes sociais, somam mais de 52 mil seguidores entre Instagram e Facebook, com forte presença no Centro-Oeste e crescente visibilidade nacional. No YouTube, já ultrapassaram a marca de 3 milhões de visualizações. Com um show envolvente, recheado de clássicos sertanejos e músicas autorais, Victor Gregório e Marco Aurélio seguem levando sua arte por todo o Brasil, com apresentações em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais.