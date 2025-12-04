O que o São Paulo precisa para garantir o oitavo lugar no Brasileirão

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, o São Paulo chegou aos 51 pontos e abriu três de vantagem para o Red Bull Bragantino, seu principal concorrente pela oitava colocação. Para garantir matematicamente a posição, o Tricolor precisa, no mínimo, de um empate contra o Vitória na última rodada, no Barradão, mas ainda existem cenários que podem manter a equipe na oitava posição mesmo com derrota.

O resultado do confronto entre Red Bull Bragantino e Internacional será decisivo em caso de derrota são-paulina, já que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate.

No pior cenário, o São Paulo e o Massa Bruta terminariam com 51 pontos, mas o Bragantino levaria vantagem por ter uma vitória a mais.

Apesar de assegurar o oitavo lugar, a vaga na Libertadores não depende apenas disso: o Tricolor torce para que o título da Copa do Brasil seja conquistado por Cruzeiro ou Fluminense.

A 37ª rodada definiu confrontos cruciais, mas deixou a decisão final da temporada para a última partida. Agora, a torcida são-paulina acompanha atentamente os desdobramentos, na expectativa de ver o clube garantido entre os classificados para a competição continental.