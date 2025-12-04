quinta-feira, 4/12/2025

O que o São Paulo precisa para garantir o oitavo lugar no Brasileirão

Libertadores ainda depende da Copa do Brasil

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jota Erre/AGIF

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, o São Paulo chegou aos 51 pontos e abriu três de vantagem para o Red Bull Bragantino, seu principal concorrente pela oitava colocação. Para garantir matematicamente a posição, o Tricolor precisa, no mínimo, de um empate contra o Vitória na última rodada, no Barradão, mas ainda existem cenários que podem manter a equipe na oitava posição mesmo com derrota.
O resultado do confronto entre Red Bull Bragantino e Internacional será decisivo em caso de derrota são-paulina, já que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate.

No pior cenário, o São Paulo e o Massa Bruta terminariam com 51 pontos, mas o Bragantino levaria vantagem por ter uma vitória a mais.
Apesar de assegurar o oitavo lugar, a vaga na Libertadores não depende apenas disso: o Tricolor torce para que o título da Copa do Brasil seja conquistado por Cruzeiro ou Fluminense.

A 37ª rodada definiu confrontos cruciais, mas deixou a decisão final da temporada para a última partida. Agora, a torcida são-paulina acompanha atentamente os desdobramentos, na expectativa de ver o clube garantido entre os classificados para a competição continental.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

ANASTÁCIO: Confraternização marca encerramento das atividades do SCFVI em 2025

ANELISE PEREIRA - 0
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso - SCFVI promoveu na tarde desta terça-feira (02) uma confraternização para marcar o encerramento...
Leia mais

Conflito Fatal: Irmão atropela irmã por questões de herança

Milton - 0
Um homem de 46 anos foi preso após atropelar e matar sua irmã, Nguyen Thi Be Sau, em um trágico incidente motivado por uma...
Leia mais

Torcedores de MS cruzam fronteira para acompanhar final da Libertadores

Josimar Palácio - 0
A paixão pelo futebol falou mais alto para um grupo de torcedores de Mato Grosso do Sul que decidiu transformar a ida à final...
Leia mais

Bonito reforça ações de recuperação florestal com novas 10 mil mudas doadas pela Itaipu Binacional

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito realizou, nesta semana, mais uma viagem ao Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Binacional, para retirar 10...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia