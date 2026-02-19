Nova ligação entre MS e PR reduzirá trajeto em 50 km, destaca Hashioka na Alems

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), na manhã desta quinta-feira (19), o deputado estadual Roberto Hashioka (União) comunicou a construção da ponte sobre o Rio Paraná, que viabilizará a ligação entre Mato Grosso do Sul e o Noroeste do Paraná por meio da BR-376. O anúncio foi feito pelo secretário de planejamento do Paraná, Ulisses Maia, em vídeo gravado na margem esquerda do rio, em Porto São José (PR), em frente ao Porto São João (MS).



Segundo Hashioka, trata-se de uma conquista aguardada há mais de uma década e que representa um marco para a infraestrutura e o desenvolvimento regional. O parlamentar relembrou que, ainda em 2013, quando era prefeito de Nova Andradina, promoveu uma audiência pública reunindo lideranças de Mato Grosso do Sul e do Paraná para discutir a viabilidade técnica e econômica da ligação da BR-376 entre os dois estados.



Em seu discurso, o deputado fez questão de enaltecer o papel da Socipar, entidade da sociedade civil do Paraná que, desde a primeira audiência pública, defende a obra como estratégica para o desenvolvimento regional. Hashioka destacou a atuação do presidente da entidade, Demerval Silvestre, e de sua diretoria, que ao longo dos anos mantiveram a mobilização em torno do projeto.



O parlamentar também reconheceu o apoio político do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que foi solidário à proposta, e do atual governador, Eduardo Riedel, que, segundo ele, compreende a importância estratégica da ligação. Do lado paranaense, destacou a sensibilidade do governador Ratinho Jr., que confirmou que o Estado do Paraná será responsável pela construção da ponte, com cerca de dois mil metros de extensão.



Os recursos para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) foram viabilizados junto à Itaipu Binacional, e o estudo foi executado pelo departamento de rodagem do Paraná.



Redução da viagem e ganhos econômicos

Com a nova ligação, haverá um encurtamento de aproximadamente 50 quilômetros no trajeto para quem sai de Mato Grosso do Sul em direção ao Sul do país ou ao Porto de Paranaguá. Essa redução trará benefícios diretos como diminuição do tempo de deslocamento, redução de custos logísticos e de combustível, menor desgaste da frota de transporte, aumento da competitividade dos produtos sul-mato-grossense, entre outros.



A obra deve beneficiar diretamente municípios como Taquarussu, Batayporã, Nova Andradina, além de toda a região do Vale do Ivinhema e da Grande Dourados, com reflexos positivos para todo o Estado. Hashioka ressaltou que a ligação da BR-376 é uma bandeira defendida por ele há mais de dez anos. Ao longo de diferentes pleitos eleitorais e gestões estaduais, o deputado manteve o tema em pauta, inclusive articulando junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que o traçado fosse incluído no Sistema Nacional de Viação (SNV).



Agora, com o anúncio da licitação da ponte pelo governo paranaense – prevista para ser lançada em Paranavaí – o deputado afirmou que pretende se reunir com o governador Eduardo Riedel para tratar da implantação e pavimentação do trecho sul-mato-grossense que dá acesso à ponte.



A importância da BR-376

A BR-376 é uma rodovia federal estratégica que, no Paraná, atualmente liga municípios como Nova Londrina a Ponta Grossa, dando acesso ao Porto de Paranaguá e ao Sul do Brasil. No lado sul-mato-grossense, a rodovia parte da BR-163, na região de Dourados, passando por Jateí, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Deodápolis e Ivinhema, até chegar a Nova Andradina, cujo trecho que liga a Nova Londrina ainda não foi executado.



A consolidação dessa ligação ampliará o corredor logístico entre o Centro-Oeste e o Sul do país, fortalecendo o escoamento de grãos, carnes e demais produtos agroindustriais, além de estimular investimentos, gerar empregos e promover integração econômica entre os dois estados.



Ao encerrar sua fala, Hashioka afirmou estar confiante de que o projeto, iniciado como uma mobilização regional em 2013, está próximo de se concretizar. “Estamos diante de uma obra estruturante, que vai impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Mato Grosso do Sul e integrar ainda mais nosso Estado ao Paraná e ao Sul do Brasil”, concluiu.