NOVA ALVORADA DO SUL: Nova sala multifuncional fortalece a educação especial no município.

A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou na tarde desta terça-feira (12) a nova Sala Multifuncional de Educação Especial na Escola Municipal Professora Léia de Souza Silva. O espaço foi criado para atender estudantes com necessidades educacionais específicas, oferecendo suporte pedagógico e recursos adaptados que promovem inclusão, acessibilidade e desenvolvimento integral.

A sala está equipada com materiais pedagógicos especializados, mobiliário adaptado e tecnologia assistiva. Todo o material foi elaborado e produzido pela própria equipe pedagógica, garantindo que cada recurso atenda diretamente às necessidades dos alunos e seja adequado à realidade da escola.

Durante a solenidade, a Secretária de Educação Angela Rezende destacou a importância do investimento:

“A educação especial é um compromisso que vai além da estrutura física. Estamos garantindo ferramentas e condições para que todas as nossas crianças tenham oportunidades iguais de aprendizado, com respeito e valorização às suas potencialidades. Essa conquista é fruto de parcerias e do trabalho dedicado da nossa equipe. Agradeço ao prefeito Paleari, por esse cuidado e compromisso em investir na educação do nosso município.”

A secretária municipal de Educação reforçou que a implantação da sala representa um avanço muito importante no fortalecimento da política de inclusão no município, assegurando atendimento especializado e acompanhamento individualizado aos estudantes.