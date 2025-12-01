segunda-feira, 1/12/2025

Motorista sofre mal súbito e causa acidente na Av. Tamandaré

Acidente em Vila Alba mobiliza equipes de emergência

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: ITAMAR BUZZATTA

Na tarde desta segunda-feira (1), um acidente chamou a atenção no cruzamento da Avenida Tamandaré com a Júlio de Castilho, na região da Vila Alba. O condutor de um veículo Gol sofreu um mal súbito enquanto dirigia e colidiu com a traseira de outro carro ao sair de uma valeta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente. Ao chegarem, a Polícia Militar encontrou o motorista em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação no local, utilizando desfibrilador e outros equipamentos essenciais. A vítima foi intubada, e a equipe revisa continuamente os procedimentos para manter a atividade cardíaca antes do transporte para a Santa Casa.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

