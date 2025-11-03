Motorista morre em colisão frontal na BR-376

Na manhã desta segunda-feira (3), Reinaldo Aparecido Veiga (47) morreu após seu carro colidir de frente com uma carreta na BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma picape quando ocorreu o impacto, que destruiu completamente o veículo.

O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente. A carreta saiu da pista e parou na vegetação às margens da rodovia; o condutor não sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas para retirar o corpo da vítima e prestar atendimento no local.

A Polícia Civil e a Perícia técnica investigam as causas da colisão. O corpo de Reinaldo permanece na Depac de Ivinhema e deve ser liberado para o Instituto Médico Legal de Nova Andradina ainda hoje.