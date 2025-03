Morre Emilie Dequenne, atriz belga vencedora de Cannes, aos 43 anos

A atriz belga Emilie Dequenne, conhecida por sua atuação premiada em Rosetta, filme de 1999 dos irmãos Dardenne, faleceu no último domingo, 16 de março, aos 43 anos. Ela lutava contra um câncer raro da glândula suprarrenal, diagnosticado em 2023. A artista havia se afastado das filmagens devido à doença e, em entrevistas, revelou que o tratamento agressivo a deixava com poucas perspectivas de vida.

Dequenne foi uma das grandes revelações do cinema europeu, tendo conquistado o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por Rosetta, o qual também venceu a Palma de Ouro. Recentemente, ela participou de uma edição comemorativa do festival, ao lado do marido, o ator Michel Ferracci, e compartilhou com o público sua batalha contra o câncer.

A morte da atriz gerou uma onda de homenagens no mundo artístico, incluindo mensagens de Jean Dujardin, Tahar Rahim e Juliette Binoche. A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, destacou o talento e a generosidade de Emilie. Ela deixa uma filha, Milla, de 22 anos.