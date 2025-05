Morre Dorinha Duval a Cuca do “Sítio do Picapau Amarelo”

A atriz Dorinha Duval, aos 96 anos, faleceu nesta quinta-feira (21), marcando o fim de uma era para a TV brasileira. Conhecida por interpretar a primeira versão da personagem Cuca no “Sítio do Picapau Amarelo”, Dorinha deixou um legado no mundo da televisão. A notícia foi compartilhada por sua filha, Carla Daniel, em redes sociais. “Com tristeza, mas alívio, nos despedimos da mãe, avó, amiga”, escreveu ela.

Além de sua icônica atuação como Cuca, Dorinha também participou de novelas como “Irmãos Coragem”, “Selva de Pedra” e “O Bem-Amado”. Sua carreira, no entanto, sofreu um revés em 1980, quando foi condenada por matar seu marido, o publicitário Paulo Sérgio Garcia de Alcântara, durante uma discussão. Após cumprir pena em regime semiaberto, a atriz retomou sua vida e seguiu trabalhando.

Dorinha foi casada com o diretor Daniel Filho, com quem teve uma filha. A causa da morte não foi divulgada até o momento.