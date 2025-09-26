Moradores de Portsmouth vivem com medo por causa de atos antissociais

Moradores de Portsmouth relatam à BBC que o comportamento antissocial persistente tem causado medo e insegurança dentro de suas próprias casas. Segundo eles, problemas como barulho excessivo, vandalismo, pichações, descarte irregular de lixo, tráfico de drogas e abusos cotidianos fazem com que se sintam como prisioneiros em seus bairros.

A polícia reconhece que está sobrecarregada e não consegue atender todas as ocorrências, o que tem desmotivado parte da população a registrar novas denúncias. Em resposta, o governo prometeu aumentar o número de agentes de bairro e implementar as chamadas “Ordens de Respeito”, com o objetivo de fortalecer os poderes das autoridades para combater os infratores reincidentes.

Moradores esperam que essas ações tragam melhorias e tragam de volta a tranquilidade à comunidade.