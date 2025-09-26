sexta-feira, 26/09/2025

Moradores de Portsmouth vivem com medo por causa de atos antissociais

Ruídos, vandalismo e tráfico de drogas geram sensação de insegurança entre os moradores locais

Milton
Publicado por Milton
FOTO: BBC

Moradores de Portsmouth relatam à BBC que o comportamento antissocial persistente tem causado medo e insegurança dentro de suas próprias casas. Segundo eles, problemas como barulho excessivo, vandalismo, pichações, descarte irregular de lixo, tráfico de drogas e abusos cotidianos fazem com que se sintam como prisioneiros em seus bairros.

A polícia reconhece que está sobrecarregada e não consegue atender todas as ocorrências, o que tem desmotivado parte da população a registrar novas denúncias. Em resposta, o governo prometeu aumentar o número de agentes de bairro e implementar as chamadas “Ordens de Respeito”, com o objetivo de fortalecer os poderes das autoridades para combater os infratores reincidentes.

Moradores esperam que essas ações tragam melhorias e tragam de volta a tranquilidade à comunidade.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Casa Rosa realiza 130 atendimentos no Mutirão Todos em Ação em Campo Grande

Milton - 0
No último fim de semana, a Casa Rosa marcou presença no Mutirão Todos em Ação, realizado no bairro Noroeste, Campo Grande, oferecendo 130 atendimentos...
Leia mais

Prefeitura abre consulta pública para novo código de obras e edificações

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), conforme Edital 84/2025 publicado em Diogrande de....
Leia mais

Cuidado: Usar perfis falsos pode te levar à cadeia

Milton - 0
O uso de perfis falsos na internet vai além de um simples incômodo é uma prática criminosa que pode trazer sérias consequências legais. No...
Leia mais

Ponta Porã recebe selo de cidade inteligente

Milton - 0
Ponta Porã foi destaque na 11ª edição do Ranking Connected Smart Cities 2025, realizado em São Paulo, ao conquistar a 1ª colocação na categoria...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia