segunda-feira, 18/08/2025

Melhorias chegam a bairros após indicações de Otávio Trad

Tapa-buraco, troca de lâmpadas e sinalização viária estão entre os serviços executados após pedidos encaminhados pelo vereador Otávio Trad (PSD).

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa do Vereador

Diversos bairros de Campo Grande têm recebido melhorias após indicações feitas pelo vereador Otávio Trad (PSD). As solicitações, encaminhadas por moradores diretamente ao gabinete, já resultaram em ações como serviços de tapa-buraco, limpeza de praças, troca de lâmpadas e reforço na sinalização viária.

Entre os bairros beneficiados estão Parque do Sol, Jardim Colorado, José Teruel, Manaíra, Guanandi, Nova Lima, Nova Campo Grande e Lageado. Segundo o parlamentar, a atuação da equipe nas comunidades é constante e tem como foco ouvir as demandas e acompanhar a execução dos serviços.

“Nós nos comprometemos com a população. A iluminação traz mais segurança, e a sinalização, mais tranquilidade no trânsito”, destaca Otávio Trad. Ele reforça que pequenas ações podem causar grande impacto na qualidade de vida dos moradores.

CATEGORIAS:
Sem categoria

Últimas Notícias

Mais notícias

Mara Caseiro pede medidas emergenciais para conter crise e prejuízo de produtores de MS

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) protocolou pedido ao governador Eduardo Riedel, para que sejam adotadas, em caráter emergencial, medidas de apoio a empresários...
Leia mais

Atuação da GCM ajuda a reduzir crimes e recebe reconhecimento na câmara municipal

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta quinta-feira (14), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Flávio Cabo Almi prestou homenagem à Guarda Civil Metropolitana, representada pelos guardas Roberto...
Leia mais

Marina Silva defende vetos de Lula ao PL das licenças ambientais

Milton - 0
Durante o evento "Fé no Clima", realizado na quarta-feira (13) em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu os 63 vetos do...
Leia mais

Ronilço Guerreiro destaca importância de convênio para revitalização do Horto Florestal

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Ronilço Guerreiro reforçou a importância do convênio que será firmado entre a Prefeitura de Campo Grande e a Fecomércio para a revitalização...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia