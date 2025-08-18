Melhorias chegam a bairros após indicações de Otávio Trad

Diversos bairros de Campo Grande têm recebido melhorias após indicações feitas pelo vereador Otávio Trad (PSD). As solicitações, encaminhadas por moradores diretamente ao gabinete, já resultaram em ações como serviços de tapa-buraco, limpeza de praças, troca de lâmpadas e reforço na sinalização viária.

Entre os bairros beneficiados estão Parque do Sol, Jardim Colorado, José Teruel, Manaíra, Guanandi, Nova Lima, Nova Campo Grande e Lageado. Segundo o parlamentar, a atuação da equipe nas comunidades é constante e tem como foco ouvir as demandas e acompanhar a execução dos serviços.

“Nós nos comprometemos com a população. A iluminação traz mais segurança, e a sinalização, mais tranquilidade no trânsito”, destaca Otávio Trad. Ele reforça que pequenas ações podem causar grande impacto na qualidade de vida dos moradores.