Maria Bethânia reclama de som e para apresentação no Rio

Maria Bethânia interrompeu um show com Caetano Veloso no Rio de Janeiro, no último sábado, 15, após problemas técnicos no som. Durante sua performance de “As Canções que Você Fez pra Mim”, a cantora, visivelmente irritada, reclamou da qualidade do som e exigiu respeito. “Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som”, disse antes de interromper a apresentação.

Bethânia explicou ao público que seu microfone havia sido trocado e o retorno estava com chiados, prejudicando sua performance. Ela desabafou sobre uma discussão com a equipe técnica no ensaio e afirmou: “É uma vergonha, no Rio de Janeiro, a gente voltar e acontecer isso”. O público aplaudiu a atitude da artista, que, após uma breve pausa, completou a música, mas pulou o número seguinte.

Com a situação resolvida, Caetano Veloso entrou no palco e a apresentação seguiu normalmente, com os dois encerrando juntos.