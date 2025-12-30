terça-feira, 30/12/2025

“Mais grave que a Lava-Jato”, afirma Marcos Pollon após protocolo de impeachment contra Alexandre de Moraes

Publicado por Milton

Interrompendo o recesso parlamentar, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) participou da reunião de emergência da bancada de oposição na Câmara dos Deputados, na qual foram anunciadas medidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como abertura de CPMI e protocolo de pedido de impeachment. A mobilização ocorre após notícias divulgadas pela imprensa sobre um suposto envolvimento do ministro no caso do Banco Master.

“A verdade está nua. Esse caso é muito mais grave que a lava jato. Esse é o maior escândalo que poderia se acometer sobre uma nação, pois os seus protagonistas são membros da mais alta corte”, disse.

Pollon destacou que as denúncias envolvendo Moraes e sua esposa são gravíssimas. “O direito e as garantias fundamentais vêm sendo solapados pelo Supremo. Usurparam as competências dos outros poderes, perseguem deputados de oposição e agora atacam o sistema financeiro nacional. Algo que pode jogar o Brasil na fossa. Risco real de perdemos a credibilidade, pois segurança jurídica não existe mais”, disse.

Durante coletiva na tarde desta segunda-feira, a bancada de oposição na Câmara dos Deputados anunciou novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes pelas novas denúncias reveladas pela imprensa em relação ao Banco Master. De acordo com os parlamentares, o pedido já conta com mais de 170 assinaturas de deputados e senadores.

Também foi anunciada a abertura de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar as denúncias do banco Master.

Este não é o primeiro pedido de impeachment apresentado por Pollon. Em agosto, o deputado Marcos Pollon protocolou outro pedido de impeachment contra Moraes, por proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decoro de suas funções, segundo o art. 39, item 5 da Lei de Crimes de Responsabilidade.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

