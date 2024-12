Luzes decorativas serão acesas nesta sexta-feira para marcar o início das festividades natalinas

A Prefeitura de Campo Grande dá o pontapé inicial na programação de Natal nesta sexta-feira (6), com o acendimento das luzes decorativas da Rua 14 de Julho, às 18 horas. O ato simbólico contará com a participação da banda musical e dará o tom das festividades, que começam na próxima semana, na Cidade do Natal (altos da Avenida Afonso Pena).

Além disso, o Natal dos Bairros, que vai percorrer as regiões da cidade, já tem data para começar, será no dia 11 de dezembro, próxima quarta-feira, com a primeira edição de 2024 no Parque Tarsila do Amaral. A festa nos bairros contará com distribuição gratuita de pipoca, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, pintura facial e apresentação do Tio Milho e do Sanduíche. E, claro, a festa contará com a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado da banda musical.

No próximo dia 13 de dezembro, a Prefeitura abrirá novamente a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, que terá programação até o dia 31 de dezembro de 2024. Com a Casa do Papai Noel, Presépio, Praça da Alimentação, Área Kids, Carrossel, entre outras atrações, o local vai funcionar das 17h30 às 22h30.

A programação inclui as apresentações culturais com as Cantatas de Natal, e artistas locais como Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, haywana, Dany Critinne, VozMecê, Erika Espíndola, Max Henrique, Sampri, Frequência Zero e Daran Junior. No dia 14 de dezembro (sábado), para animar as famílias e especialmente o público infantil, haverá show com Patati Patatá, a partir das 20 horas, na Cidade do Natal. No dia 24.12, o espaço terá encerramento mais cedo, às 20h e, no último dia, 31.12, a programação termina à meia-noite.

Serviço: Acendimento das luzes decorativas

Data: 6 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 18 horas

Local: Rua 14 de Julho – ao lado da Praça Ary Coelho