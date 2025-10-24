Lula quer discutir sanções do STF com Trump

O presidente Lula afirmou, na madrugada desta sexta-feira (24), que deseja tratar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre punições aplicadas a ministros do STF. A declaração ocorreu ao final de sua viagem à Indonésia, antes de seguir para a Malásia, onde Trump também estará presente.

Lula destacou seu interesse em defender os interesses do Brasil e mostrar “com números” que houve equívoco nas sanções. Sete ministros do STF foram alvo de medidas norte-americanas devido à atuação da Corte no julgamento da trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro.

O encontro entre Lula e Trump ocorrerá durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e o encontro de líderes do Leste Asiático (EAS). Será o primeiro contato formal desde a breve reunião na Assembleia Geral da ONU, em setembro, considerada positiva por ambos.

O presidente brasileiro destacou que não haverá restrições de temas a serem discutidos e pretende apresentar ao colega norte-americano o que o Brasil espera e pode oferecer. Durante a estadia na Indonésia, Lula também firmou acordos bilaterais e defendeu a ampliação do comércio com outros países.