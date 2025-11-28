sábado, 29/11/2025

Luana Ruiz: Até quando vamos aceitar viver com medo?

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio
Luana Ruiz

Depois da megaoperação no Rio de Janeiro contra facções criminosas, a segurança pública voltou ao centro do debate nacional. Na semana passada, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que endurece penas e altera regras do processo penal para crimes praticados por organizações criminosas. Um avanço necessário, mas ainda insuficiente diante da realidade que o brasileiro enfrenta todos os dias.

E aí eu te pergunto: você se sente seguro quando sai de casa?

Tem tranquilidade ao andar na rua?

Acredita que dá para continuar vivendo como estamos?

O brasileiro está exausto de conviver com o medo. Quando você fecha a porta da sua casa com cadeado, instala alarme, cerca elétrica e câmera de vigilância… isso é proteção ou é desespero? Quando guarda o relógio, esconde o celular, troca o tênis por um mais simples para não chamar atenção, isso é liberdade?

Também precisamos fazer uma pergunta que poucos têm coragem de encarar:

somos, de fato, um país de bandidos ou de pessoas de bem?

Porque a verdade é que a imensa maioria do povo brasileiro é honesta, trabalhadora e levanta cedo todos os dias para sustentar sua família e ainda assim vive refém da criminalidade.

Se esse é o retrato do Brasil, por que o governo federal tantas vezes se mostra incapaz de garantir segurança ao cidadão comum?

Por isso, eu pergunto novamente:

o brasileiro seria contra ou a favor de leis mais duras, de um enfrentamento firme, claro e contínuo contra o crime organizado?

Hoje, milhões saem de casa sem saber se vão voltar.

E isso não é normal.

Não é digno.

Não é aceitável.

A pergunta que fica é simples e profunda:

até quando vamos aceitar viver assim?

Eu sou Luana Ruiz, para a revista Boca do Povo.

CATEGORIAS:
EM PAUTA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prisão rápida: Larápio de veículo é detido em Rio Brilhante

Milton - 0
Policiais das Delegacias de Itaporã e Rio Brilhante prenderam, nesta quinta-feira (27), um homem acusado de furtar um veículo durante um "test drive". A...
Leia mais

Operação Gênesis combate tráfico de fauna

Milton - 0
A Operação Gênesis, deflagrada pelo Ibama em Barra do Garças e municípios vizinhos, reforçou o combate ao tráfico de fauna silvestre na divisa entre...
Leia mais

Mulher sofre tentativa de estupro no Parque dos Poderes

Milton - 0
Um homem de 33 anos foi detido na manhã de quarta-feira (26) após tentar arrastar uma mulher para a mata enquanto ela corria no...
Leia mais

Motorista abandona carro e foge durante abordagem em Itahum

Milton - 0
Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (26), em Itahum, 1.005 kg de maconha, 30,5 kg de skunk e 2 kg de cocaína em um...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia