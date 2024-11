Leila Pereira detalha planos para 2025 e rejeita Gabigol

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras e candidata à reeleição, revelou seus planos para o clube caso vença as eleições neste domingo. Em entrevista ao ge, ela anunciou a intenção de reforçar o elenco com até quatro contratações para 2025 e garantir novos patrocínios. No entanto, Leila descartou a contratação de Gabigol, após considerar a proposta inviável e afirmar que o jogador não demonstrou interesse genuíno em jogar no Palmeiras.

A presidente também defendeu sua postura contra “estrelas” do futebol, que, segundo ela, não combinam com a filosofia de trabalho do clube. Além disso, Leila destacou projetos como a climatização das piscinas e a transferência do time feminino para Barueri.