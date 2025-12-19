Jovens talentos científicos brilham no Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal realizou a 2ª edição do ENICBIO, promovida pelo Clube de Ciências, com o objetivo de estimular o pensamento crítico e aproximar a sociedade do conhecimento científico. O evento reuniu estudantes de escolas públicas e privadas, que apresentaram projetos desenvolvidos ao longo de 2025, além de participarem de palestras e apresentações culturais. Os trabalhos destacados incluíram pesquisas sobre sustentabilidade, questões sociais e inovação, mostrando o protagonismo dos jovens na ciência.

A coordenadora Thuany Rezende ressaltou a importância da participação ativa dos alunos, enquanto a diretora-geral Maria Fernanda Balestieri destacou a relevância prática do encontro. Estudantes como João Augusto Antônio e Anny Mariana relataram orgulho e autodescoberta ao participar da iniciativa. O evento também contou com talks de pesquisadores e apresentações culturais, reforçando a interação entre ciência e comunidade.

A 2ª edição do ENICBIO consolidou-se como um espaço de aprendizado, inspiração e troca de conhecimento científico.