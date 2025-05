Jateí reforça frota e atendimento à saúde

A Prefeitura de Jateí tem o prazer de anunciar a entrega de duas unidades de veículo modelo Spin, sendo uma destinada ao Assentamento Gleba Nova Esperança, adquirido em parceria com a Câmara Municipal, e a outra para a sede do município., adquirido com recursos próprios.



Além disso, a administração municipal investiu em recursos próprios para a aquisição de uma ambulância semi-UTI, que está em processo de entrega e será um importante reforço para o atendimento à saúde da nossa população. Recebemos uma ambulância semi-UTI. Essa conquista é fruto de uma parceria com o Governo do Estado, intermediada pelo Deputado Federal Geraldo Resende.Essas iniciativas reforçam o compromisso da Prefeitura em melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos à comunidade, garantindo mais qualidade de vida e acesso à saúde para todos.



