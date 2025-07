Ivinhema vence no fim e sonha com semifinal Sub-20

Em jogo eletrizante no Estadual Sub-20, o Ivinhema garantiu uma vitória dramática por 1 a 0 sobre o Esporte Clube Campo Grande, com gol nos acréscimos do zagueiro Ronald. O tento decisivo foi marcado quando o empate beneficiaria o time da capital, que agora precisa torcer contra o Azulão para avançar.

Com a vitória, o Ivinhema reassume a briga por uma das últimas vagas na semifinal da competição, dependendo apenas de uma vitória contra o União AC, no próximo sábado, no estádio Saraivão. O confronto promete ser decisivo para o time do interior, que busca representar Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026.

Até o momento, Naviraiense e Grêmio Santo Antônio já garantiram classificação, restando apenas duas vagas para o mata-mata. O Ivinhema agora joga todas as suas fichas em casa para seguir sonhando com o título estadual e a chance de brilhar em nível nacional. A torcida espera que o time mantenha o embalo e confirme a vaga.