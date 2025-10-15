quarta-feira, 15/10/2025

Instabilidades diminuem e MS terá temperatura mais amena partir desta terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Após um início de semana marcado por chuvas intensas e tempestades em várias regiões, o tempo começa a mudar em Mato Grosso do Sul a partir de terça-feira (14). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a passagem de uma frente fria vai deixar o clima mais ameno e o tempo firme, especialmente no sul do Estado.

As temperaturas mínimas devem cair para 14°C a 16°C em municípios do sul, enquanto nas demais regiões os termômetros variam entre 18°C e 24°C. As máximas ficam entre 29°C e 36°C, podendo chegar a 39°C no Pantanal e sudoeste. Em Campo Grande, a previsão é de mínimas entre 21°C e 23°C e máximas de até 34°C.

Na quarta-feira (15), o sol predomina durante o dia, mas há chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, principalmente na região centro-sul. Os ventos sopram do quadrante leste, com rajadas que podem ultrapassar 60 km/h.

Já na quinta-feira (16), o tempo volta a ficar instável, com aumento de nebulosidade e possibilidade de novas tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes. O Cemtec alerta que as instabilidades devem se intensificar novamente na sexta-feira (17) e sábado (18), com a chegada de uma nova frente fria.

Os acumulados de chuva até o fim de outubro podem variar entre 50 e 130 milímetros, com destaque para as regiões centro-leste e sudeste do Estado.

CATEGORIAS:
GERAL

