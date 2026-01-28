INSS interrompe atendimentos esta semana para atualização de sistemas

As agências do INSS não estão realizando atendimentos presenciais desde quarta-feira (28) e a suspensão seguirá até sexta-feira, 30, devido a uma atualização nos sistemas realizada pelo Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. Durante esse período, os canais digitais, incluindo o aplicativo e o site do INSS, assim como a central telefônica 135, também estarão indisponíveis até o dia 31 de janeiro.

O objetivo das atualizações é aumentar a eficiência, a estabilidade e a segurança dos serviços prestados aos cidadãos, prevenindo falhas e melhorando a experiência do usuário. O instituto recomenda que os segurados planejem seus atendimentos após a retomada do funcionamento normal e fiquem atentos às informações oficiais divulgadas em seus canais de comunicação.

A medida, embora temporária, é fundamental para assegurar que os sistemas do INSS operem de forma confiável e contínua, evitando problemas futuros no processamento de benefícios e solicitações. Usuários que precisarem de informações urgentes devem aguardar a reativação dos serviços ou consultar os canais oficiais para orientações.

As autoridades reforçam que o período de manutenção é estratégico e busca oferecer uma infraestrutura digital mais robusta e segura para todos os cidadãos que dependem dos serviços do instituto diariamente.