Inovação e capacitação na Expogrande 2025: Famasul e Senar/MS oferecem conhecimento ao público

O Sistema Famasul está presente na Expogrande 2025 com uma programação completa, oferecendo conhecimento, inovação e capacitação para o público interessado no setor agropecuário. De 3 a 13 de abril, os visitantes poderão participar de atividades gratuitas, como palestras, oficinas e experiências imersivas. O estande do Senar/MS será o palco principal dessas ações, com destaques como vitrines tecnológicas sobre temas como precificação de produtos agroindustriais, horticultura e produção leiteira.

Entre os dias 3 e 6 de abril, a Carreta CNA proporcionará uma imersão no universo agropecuário, além de promover o podcast Agro Pelo Brasil, abordando gestão, tecnologia e programas para jovens. Nos dias 7 e 8 de abril, o Balcão de Empregos e Estágio oferecerá oportunidades para quem busca ingressar ou se destacar no mercado agropecuário.

As oficinas também são um atrativo à parte, com temas que vão desde bebidas à base de café até cortes de carne para churrasco. Além disso, o público poderá explorar a produção de mel, o funcionamento de pulverizadores e uma queijaria por meio de realidade virtual. Não é necessário se inscrever para participar das atividades, tornando a experiência ainda mais acessível para todos os visitantes.