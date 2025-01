Homem que tentou matar esposa a facadas após ‘ciúmes’ em Deodápolis é preso 

A Polícia Civil em conjunto coma Polícia Militar prendeu um homem, de 44 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra a esposa, de 53 anos, em Deodápolis. O crime aconteceu no terminal rodoviário da cidade, quando o casal consumia bebida alcoólica com outras pessoas.

Durante um ‘ataque de ciúmes’ do autor, ele atacou a mulher com uma faca de cozinha. A mulher correu em direção aos comércios próximos buscando ajuda e se abrigou em uma loja de roupas. A PM foi acionada e no local encontrou apenas a mulher bastante assustada.

Ela contou que já havia tentado pôr fim ao relacionamento, porém o autor insistia em voltar, e após mais uma tentativa frustrada de reatar o relacionamento, ele se enfureceu e a atacou. Ainda segundo relato dela, o homem é usuário de drogas e havia consumido naquele dia.

Após o crime, o suspeito fugiu. Ele foi encontrado logo após comprar um facão, que segundo ele seria para matar a mulher. O facão foi apreendido e ele preso. Ainda durante o interrogatório, ele disse que já cumpriu pena pelos crimes de Roubo e Homicídio em Assunção, no Paraguai.



