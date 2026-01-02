sábado, 3/01/2026

Homem foragido por furto qualificado é preso no Aeroporto do Galeão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (31/12) um homem foragido pelo crime de furto qualificado. O suspeito, natural de Teixeira de Freitas/BA, foi interceptado ao desembarcar de um voo proveniente de Lisboa, Portugal. Durante fiscalização de rotina, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

A prisão ocorreu de forma imediata, garantindo que o foragido não permanecesse em liberdade. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de furto qualificado. A ação reforça o trabalho contínuo da PF no combate à criminalidade.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

