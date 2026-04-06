Homem é preso após tiroteio e capotamento em Dourados

Suspeito ameaçava pessoas e colidiu contra viatura durante perseguição

Uma perseguição policial terminou em prisão e acidente na noite deste domingo (05), em Dourados. Um homem foi capturado por equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar após atirar em via pública, ameaçar transexuais e colidir contra uma viatura durante fuga em alta velocidade. O cerco policial contou com apoio de outras unidades, mas o suspeito perdeu o controle do veículo, chocou-se contra uma árvore e capotou. No carro, os militares encontraram um revólver com três munições deflagradas e três intactas.

Apesar do impacto, ele foi conduzido à DEPAC, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo, disparo em via pública, direção perigosa, dano ao patrimônio público e desobediência. A Polícia Civil investiga possível motivação de crime de ódio nas ameaças feitas antes da perseguição.