quinta-feira, 11/12/2025

Henrique Braun: o brasileiro à frente da Coca-Cola mundial

A nova fase da Coca-Cola sob liderança global

Publicado por Milton
Henrique Braun/Foto: Divulgação/Coca-Cola

Henrique Braun, executivo com quase 30 anos de experiência na Coca-Cola, será o novo CEO global da empresa a partir de 31 de março de 2026. Nascido na Califórnia e criado no Brasil, Braun iniciou sua carreira na companhia em 1996 como trainee na área de Engenharia Global em Atlanta.

Ao longo das últimas três décadas, ele ocupou posições-chave em diversas regiões, incluindo Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, e presidiu operações importantes, como a Coca-Cola Brasil e América Latina.

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui mestrado pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University, combinando conhecimento técnico e estratégico.

Em 2024, foi promovido a vice-presidente executivo e, em 2025, tornou-se COO global, liderando todos os mercados da companhia. O conselho destacou sua capacidade de coordenar estratégias em um cenário de mudanças no comportamento do consumidor e maior competição no setor.

Braun pretende aprofundar iniciativas já em andamento e reforçar a parceria com engarrafadores em todo o mundo. “Vamos trabalhar para desbloquear o crescimento futuro em conjunto com nosso sistema”, afirmou.

Ele sucederá James Quincey, que seguirá como chairman executivo, mantendo o legado de expansão da companhia em bebidas sem açúcar, premium e novas categorias como leite, café, água com gás e energéticos.

A chegada de Braun representa a continuidade de uma trajetória de inovação e internacionalização, consolidando a presença global da Coca-Cola sob liderança brasileira.

CATEGORIAS:
GERAL

