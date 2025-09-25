Haddad admite possível reajuste em crédito de R$ 12 bi para o agro

Durante audiência na Comissão de Agricultura da Câmara, o ministro Fernando Haddad afirmou que a linha de crédito agrícola de R$ 12 bilhões poderá ser reavaliada nos próximos meses. Deputados alegam que o valor é insuficiente diante das perdas provocadas por eventos climáticos extremos.

A linha, voltada a municípios em calamidade entre 2020 e 2024, exige comprovação de prejuízos recorrentes. Haddad ressaltou que o crédito foi negociado com o Congresso, mas pode ser ajustado. Parlamentares também criticaram o custo do financiamento e a taxação das LCAs. Já o presidente da comissão sugeriu o uso do fundo social do pré-sal como alternativa de financiamento ao setor.