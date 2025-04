Habeas corpus de réu por feminicídio é negado

Clewerson Pereira de Oliveira, réu pelo feminicídio da cabeleireira Aline Mayara Boni, teve sua tentativa de liberdade frustrada pela Justiça de Mato Grosso do Sul. A defesa de Clewerson entrou com um habeas corpus alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o que, segundo eles, justificaria a substituição da prisão por medidas cautelares. No entanto, os desembargadores negaram o pedido, ressaltando que o réu permaneceu foragido por meses antes de ser preso no Paraná.

A decisão foi fundamentada no fato de que a denúncia foi feita antes da prisão e que não havia irregularidade nos prazos do processo. Além disso, a gravidade do crime e o período em que o acusado ficou foragido foram levados em consideração, justificando a manutenção da prisão preventiva.

O assassinato de Aline ocorreu em 29 de abril de 2024, quando ela foi morta com dois tiros na cabeça enquanto estava em sua residência em Iguatemi. O crime, caracterizado como feminicídio, chocou a cidade, e Clewerson, namorado da vítima, foi apontado como o principal responsável pelo ato.