Guardas civis metropolitanos são convocados para curso de habilitação em armamento letal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (26), a convocação de 53 Guardas Civis Metropolitanos para participarem do 2º Curso de Habilitação, destinado à capacitação de armamento letal, calibre .40 S&W.

A capacitação representa mais um passo na valorização e no preparo dos agentes que atuam diariamente na proteção da população. O treinamento, que será realizado em Campo Grande, terá aulas teóricas, práticas e treinamentos intensivos, podendo ocorrer inclusive em finais de semana, feriados e horários noturnos.

Segundo o edital, apenas guardas que já concluíram o curso institucional de armamento letal com pistola semi-automática e foram considerados aptos podem participar desta nova etapa de formação. Além disso, os convocados precisarão apresentar laudos médicos e psicológicos, certidões negativas e outros documentos que comprovem condições físicas, mentais e legais para o uso do armamento.

A lista completa com os nomes dos 53 guardas convocados está disponível no Diário Oficial de Campo Grande, edição nº 8.071, de 26 de setembro de 2025, a partir da página 8.

Com a realização deste segundo curso, a Prefeitura busca alinhar a Guarda Civil Metropolitana aos padrões nacionais de segurança pública, garantindo que os agentes estejam devidamente habilitados para o manuseio responsável de armamentos letais.