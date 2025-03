Governo de MS lança inscrições para Bolsa Atleta 2025-2026

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025-2026. A iniciativa, coordenada pela Fundesporte, busca apoiar o desenvolvimento de atletas e técnicos do estado, oferecendo 15 categorias de bolsas com duração de 12 meses. As inscrições seguem até 17 de abril para atletas e, a partir de 22 de abril, começam para os técnicos.

Os interessados devem acessar o site do programa, preencher um cadastro detalhado com dados pessoais e esportivos e anexar a documentação solicitada. Uma das inovações para 2025 é a criação de categorias pré-olímpica, paralímpica e surdolímpica, além de mudanças no processo de inscrição dos técnicos, que agora será mais ágil.

Marcelo Miranda, titular da Setesc, ressalta que o programa visa fortalecer o esporte estadual e atender melhor a comunidade surda e o paradesporto. A Fundesporte também disponibilizará tutoriais e lives informativas para facilitar a inscrição.

Links úteis:

Portaria Normativa nº 003/2025, de 14 de março de 2025

Decreto nº 15. 581

Lei nº 5.615 de 14 de dezembro de 2020

Manual Bolsa Atleta e Bolsa Técnico