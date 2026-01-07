Governo de MS avança com novos investimentos de infraestrutura em Angélica, Água Clara e MS-228

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), segue ampliando os investimentos em obras estruturantes nos municípios, com foco na melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e no fortalecimento da logística estadual.

Somadas, as duas licitações lançadas e a licitação homologada, publicadas na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE), representam aproximadamente R$ 72 milhões em investimentos em infraestrutura urbana e rodoviária para os municípios de Angélica, Água Clara e Corumbá. As ações fazem parte do planejamento estratégico da atual gestão, que alia execução, planejamento e presença nos municípios.

Entre as licitações, está a obra de restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município de Angélica, com investimento estimado em R$ 2,42 milhões. A concorrência eletrônica prevê intervenções que vão melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e garantir mais qualidade de vida à população, com abertura marcada para o dia 26 de janeiro de 2026, às 8h30.

Também foi lançada a licitação para a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro Jardim Morumbi – Lote 03, no município de Água Clara. O investimento estimado é de R$ 4,47 milhões, voltado à melhoria da infraestrutura urbana, à redução de transtornos causados pelas chuvas e à valorização dos bairros atendidos. A abertura da concorrência está prevista para o dia 26 de janeiro de 2026, às 9h30.

Licitação homologada

Na área de infraestrutura rodoviária, o Governo do Estado homologou a licitação para a implantação de rodovia em revestimento primário na MS-228, no município de Corumbá. A obra contempla o trecho entre as rodovias MS-423 e MS-184, incluindo segmentos remanescentes, com extensão aproximada de 89,5 quilômetros, além das condicionantes ambientais previstas em licença, totalizando cerca de 160,6 quilômetros de intervenções.

O investimento homologado é de R$ 65,14 milhões e fica na região da Curva do Leque, no Pantanal. A obra é considerada estratégica para a logística regional, garantindo melhores condições de trafegabilidade, apoio às atividades produtivas e maior integração entre regiões do Estado.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento equilibrado dos municípios. “Estamos falando de obras que impactam diretamente a vida das pessoas, seja na cidade, com pavimentação e drenagem, seja nas rodovias, garantindo logística, segurança e integração regional. O governador Eduardo Riedel nos orienta a trabalhar com planejamento e responsabilidade, levando infraestrutura para onde ela é necessária e criando as condições para o desenvolvimento em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário.

As iniciativas reforçam a política estadual de infraestrutura como instrumento de desenvolvimento, conectando municípios, fortalecendo a economia local e promovendo melhorias concretas no dia a dia da população.