Governador encerra o ano em trilha sobre duas rodas

No último dia de 2025, o governador Eduardo Riedel deixou o gabinete e encarou uma trilha de moto acompanhado da família e amigos, registrando momentos de lazer e esporte. Pelas estradas de terra e riachos da zona rural, o grupo aproveitou a natureza em plena tarde de verão. Riedel está de férias desde 29 de dezembro e seguirá em descanso até 16 de janeiro. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, optou por exercícios físicos na praia, mostrando energia e disciplina. O deputado estadual Zeca do PT escolheu Buenos Aires para relaxar com a esposa, compartilhando registros de turismo e romance. No campo político e administrativo, o Gaeco investiga ligações financeiras suspeitas envolvendo a jogatina no Estado.

A Câmara de Três Lagoas anunciou a devolução de R$ 13,3 milhões ao Executivo, mostrando eficiência fiscal. Obras e projetos sociais, como o Restaurante Universitário da UEMS e o Projeto Nós do Campo, continuam em planejamento e execução. O governo também cedeu ônibus escolares a seis municípios, reforçando o transporte educacional. Entre lazer, política e ações sociais, o fim de 2025 trouxe descanso, compromissos e novas perspectivas para 2026.