Gesseiro de Campo Grande ganha carro zero na Corrida do Pantanal

O gesseiro Everthon Aranda, de 43 anos, viveu um momento inesquecível na manhã deste domingo (12), durante a edição 2025 da Corrida do Pantanal, em Campo Grande. Após completar os 21 km da meia-maratona, ele foi o grande vencedor do sorteio de um carro zero, encerrando a competição com uma vitória inesperada.

Com o número de peito 22316, Everthon acompanhava ansioso a revelação do vencedor quando seu nome foi anunciado. “Sensação melhor não tem. Hoje aqui não celebrei apenas vida, mas também este presente”, afirmou, ainda emocionado.

Morador do bairro Paulo Coelho Machado, ele disse que já possuía um veículo, mas sonhava em trocá-lo por um modelo mais novo. “É uma grande conquista. Vai me ajudar muito tanto no meu trabalho, quanto com minha família”, completou.

O prêmio foi um Renault Kwid, entregue logo após o sorteio. Além disso, outros brindes animaram o fim de semana esportivo. Na Corridinha Kids e na Caminhada, realizadas no sábado, foram sorteadas 15 bicicletas.

A Corrida do Pantanal premiou também os vencedores dos percursos de 5 km, 10 km e 21 km, que dividiram mais de R$ 135 mil em premiações. O evento reuniu atletas amadores e profissionais de todo o estado.