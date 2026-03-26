Gerson Claro propõe Dia Estadual da Advocacia Criminalista em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Comunicação

Texto segue para análise nas comissões da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, apresentou nesta quinta-feira (26) o Projeto de Lei nº 37/2026, que propõe a criação do Dia Estadual da Advocacia Criminalista, a ser celebrado anualmente em 2 de dezembro e incluído no calendário oficial do Estado. A iniciativa atende a um pleito da OAB-MS, por meio da Comissão da Advocacia Criminal, além da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Segundo o parlamentar, o objetivo é reconhecer a importância desses profissionais na garantia do devido processo legal e na preservação do Estado Democrático de Direito.

A proposta também busca combater a visão equivocada de que a advocacia criminal defende o crime, reforçando seu papel constitucional. A data escolhida remete à fundação da Abracrim, em 1993, marco na organização da categoria no país. O projeto segue agora para análise nas comissões antes de ser votado em plenário.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

MS projeta safra recorde de etanol com 5 bilhões de litros

Milton - 0
Expocanas destaca tecnologia, investimentos e geração de empregos no Estado Mato Grosso do Sul deve atingir uma safra histórica de etanol em 2025/2026, com produção...
Leia mais

Projeto de ponte sobre o Rio Paraná avança e resgata articulação iniciada por Hashioka há mais de uma década

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (União) participou do anúncio oficial do projeto da ponte sobre o Rio Paraná, que marcará um avanço histórico na...
Leia mais

Frete com regras mais rígidas entra em vigor no país

Milton - 0
Medida busca garantir pagamento do piso mínimo aos caminhoneiros Já estão em vigor no Brasil novas regras para o transporte rodoviário de cargas, com destaque...
Leia mais

Definida empresa para modernizar elétrica do Camelódromo

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande oficializou a empresa responsável pela modernização das instalações elétricas do Camelódromo. A homologação do resultado da licitação foi...
Leia mais