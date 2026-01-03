domingo, 4/01/2026

Gerson Claro entra no jogo grande e se consolida como nome forte ao Senado em 2026

Experiência, articulação e protagonismo marcam o avanço do presidente da Alems no cenário político

O tabuleiro político de Mato Grosso do Sul começou a se mover com mais intensidade, e Gerson Claro desponta como um dos principais protagonistas desse novo momento. Presidente da Assembleia Legislativa e liderança influente do Progressistas, ele demonstra preparo, serenidade e visão estratégica ao se posicionar no debate sobre 2026. Com discurso técnico e trânsito sólido entre diferentes forças políticas, Gerson reforça a vitalidade do PP e sua sintonia com o projeto de continuidade administrativa do Estado.

Ao priorizar a reeleição do governador Eduardo Riedel, mostra maturidade política e compromisso com a governabilidade. Nos bastidores, seu nome já é visto como um dos mais competitivos para o Senado, pela capacidade de diálogo e equilíbrio institucional. À frente da Alems, atua como elo entre Executivo, Legislativo e sociedade, fortalecendo decisões estratégicas.

Enquanto outros ainda se organizam, Gerson avança com consistência. A corrida começou, e ele já ocupa lugar de destaque entre os favoritos.

