Gerson Claro desponta como nome de consenso para o Senado em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), tem emergido como um nome de consenso para disputar uma das vagas ao Senado nas eleições de 2026. Sua possível candidatura é considerada para compor chapa com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que estuda filiação ao PL.

Natural de Itaporã, Gerson Claro é formado em História e Direito, com pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo. Iniciou sua trajetória pública como assessor em Sidrolândia e, posteriormente, atuou como diretor na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Foi eleito deputado estadual pelo Progressistas. Atualmente, lidera a ALEMS, destacando-se pela capacidade de diálogo e articulação política.

A possível candidatura de Gerson Claro ao Senado conta com o respaldo da senadora e ex-ministra Tereza Cristina, presidente estadual do PP, que já manifestou a intenção de lançar um nome do partido para a disputa. Nos bastidores, Claro é visto como um candidato natural, devido à sua proximidade com lideranças políticas e sua atuação destacada no legislativo estadual.

Reconhecido por seu bom relacionamento com deputados, prefeitos e vereadores de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro tem fortalecido sua base política, o que o posiciona como um forte concorrente na corrida pelo Senado. Sua habilidade em construir consensos e sua experiência em cargos executivos e legislativos são apontadas como diferenciais em sua trajetória.

Com as articulações políticas em andamento, a definição das candidaturas ao Senado em 2026 ainda está em construção. Entretanto, Gerson Claro desponta como um nome de peso, capaz de agregar apoios significativos dentro e fora de seu partido, consolidando-se como uma opção viável para representar Mato Grosso do Sul no cenário nacional.