quinta-feira, 18/12/2025

Formação integral que gera campeões! A trajetória de Miguel Horen no Alceu Viana

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Centro Educacional Alceu Viana vem se consolidando como referência na formação integral de seus alunos, aliando ensino de qualidade, estrutura moderna e um ambiente pautado no acolhimento humanizado. Fundamentada nos pilares da família, da cidadania e da responsabilidade social, a instituição contribui de forma decisiva para o desenvolvimento intelectual, emocional, social e esportivo de seus estudantes.

Um dos exemplos mais recentes desse trabalho é a trajetória do jovem Miguel Horen, que acaba de concluir seus estudos no Centro Educacional Alceu Viana. Desde cedo, Miguel encontrou na escola o suporte acadêmico e o incentivo necessário para conciliar educação e esporte, alcançando maturidade e preparo para enfrentar desafios em nível nacional.

A filosofia pedagógica da instituição reconhece o esporte e a cultura como ferramentas essenciais na formação de cidadãos responsáveis. Essa visão é fortalecida por uma infraestrutura diferenciada, que inclui piscina e quadra coberta com dimensões oficiais, proporcionando condições ideais para a prática esportiva, inclusive de modalidades como artes marciais.

Miguel iniciou sua jornada esportiva aos 6 anos e hoje desponta como um talento em ascensão no futebol. Atualmente, integra o elenco da TAAF (Treinamento e Acompanhamento de Atletas no Futebol), empresa reconhecida nacionalmente pela captação e formação de atletas, sob a orientação do professor Nado. A TAAF é detentora de importantes títulos, como o de Campeã do Mercosul nos anos de 2017, 2019 e 2024, e oferece aulas experimentais gratuitas para meninos, os “Leãozinhos”, e meninas, as “Leoas”, com foco tanto no desempenho técnico quanto na formação social.

O compromisso do Centro Educacional Alceu Viana com a excelência se estende também aos investimentos estruturais. Para 2026, a instituição projeta a entrega de um complexo renovado, com nova fachada e ambientes ainda mais modernos, fortalecendo o espaço de aprendizado e convivência.

Com uma proposta pedagógica sólida, infraestrutura de ponta e histórias inspiradoras como a de Miguel Horen, o Centro Educacional Alceu Viana reafirma sua missão de preparar seus alunos para os desafios acadêmicos, esportivos e profissionais do futuro.

CATEGORIAS:
ESPORTE

