Flávio Bolsonaro protocola novo pedido de impeachment contra Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolou na quarta-feira (23) o 48º pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O parlamentar acusa Moraes de crimes de responsabilidade, citando suposta parcialidade e censura a manifestações políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu irmão, Eduardo Bolsonaro.

Flávio questiona o tratamento diferenciado dado pelo ministro a aliados do ex-presidente, enquanto outras figuras políticas teriam tido suas ações ignoradas pela Justiça. Segundo ele, medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro configuram abuso e censura.

O pedido agora está sob análise do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que decidirá se instaura ou não o processo. Até hoje, nenhum dos 48 pedidos contra Moraes avançou para julgamento.

A movimentação faz parte da estratégia bolsonarista para pressionar o STF e tentar influenciar o andamento de processos contra Jair Bolsonaro, que enfrenta medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A prática de pedir impeachment contra ministros do STF é frequente: Moraes lidera com 48 pedidos, seguido por Barroso e Gilmar Mendes. No entanto, a abertura formal do processo depende da decisão do Senado.