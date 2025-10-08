Filho invade túmulo do pai para pegar R$ 50 deixados no caixão

Um caso inusitado chamou atenção em Porto Murtinho/MS. Um homem é suspeito de violar o túmulo do próprio pai para recuperar R$ 50 que teriam sido colocados no caixão. A denúncia foi feita por um familiar, que encontrou o túmulo violado no dia seguinte ao enterro.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito em casa. No primeiro momento, ele negou qualquer envolvimento, mas, ao ser informado de que poderia responder criminalmente, chorou e confessou o ato. Ele seria usuário de drogas e estava presente no velório. Testemunhas disseram que ele viu quando o dinheiro foi colocado junto ao corpo.
A suspeita é de que tenha voltado ao cemitério ainda na noite do sepultamento, ocorrido no último sábado (4), para pegar o valor.
A Polícia Civil investiga o caso.