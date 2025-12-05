Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade define campeões

Nesta quinta-feira (03), foi realizado o Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, um momento significativo para a valorização, a expressão artística e a participação cultural das pessoas idosas do estado. A cerimônia de abertura ocorreu no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A edição de 2025 contou com a presença de 179 idosos, sendo 159 mulheres e 20 homens, que se apresentaram nas categorias Dança Folclórica, Dança Regional e Dança Livre.

O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul é promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O evento reuniu representantes de 17 municípios: Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Santa Rita do Pardo e Vicentina.

Miriam Krenczynsky, de 74 anos, é de Iguatemi e, juntamente com os seus parceiros, apresentou uma homenagem a Délio e Delinha. O grupo conquistou a medalha de ouro na categoria Dança Regional.

“Pra nós é um orgulho, porque a gente se empenha muito. A melhor idade de Iguatemi é muito empenhada. Quando se propõe a alguma coisa, nossa, nós nos entregamos de coração. O título da nossa dança foi ‘Mato Grosso do Sul, chão abençoado pelo sol e pela lua’, porque a nossa pretensão foi homenagear Délio e Delinha, que são ícones da música sul-mato-grossense. Eles iniciaram a sua campanha musical mais ou menos em 1950, e foi introduzido o rasqueado no Mato Grosso do Sul. O rasqueado teve origem também em Cuiabá, e daí veio com eles, foi introduzido no Mato Grosso do Sul. E como a Delinha foi a dama do rasqueado, então nós queríamos prestar essa homenagem a ela, ao mesmo tempo que demonstrar o nosso rasqueado no Mato Grosso do Sul”, enfatizou Miriam.

Ela ainda ressalta as escolhas das músicas que compuseram a apresentação:

“Três músicas dela, do Délio e da Delinha, uma delas é ‘Cidades Irmãs’, a outra é ‘Malvada’ e a ‘O Sol e a Lua’. E fizemos uma composição retratando Mato Grosso do Sul, a dança regional de Mato Grosso do Sul, que é o rasqueado. Mas o rasqueado em si é uma junção de outros ritmos, o chamamé e a polca paraguaia, porque nós estamos na fronteira com o Paraguai, e aí o povo paraguaio tem uma influência muito grande na cultura de Mato Grosso do Sul”.

Narciso Ferreira, de 83 anos, é de Vicentina, e sua equipe conquistou a medalha de bronze apresentando o Carimbó, dança cultural do Pará, na categoria Dança Folclórica.

“Esse ritmo de dança é a primeira vez que eu danço, que é o Carimbó. O nosso coordenador escolheu o Carimbó para a gente dançar, e treinamos bastante. A dança é muito boa para a pessoa fazer atividade mental e corporal. Na parte física a dança ajuda muito. Eu danço também outras músicas, também têm dança de salão, né? E a gente dança sempre. Joga sinuca, dança, joga dominó”, comentou Narciso.

Ana Félix, de 73 anos, de Campo Grande, apresentou junto ao seu grupo a música “Bailando”, do artista filipino Enrique Iglesias. Ela participa pela terceira vez do Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade e, dessa vez, conquistou a medalha de ouro na categoria Danças Folclóricas.

“Foi complicado, né? Mas fizemos. Foi complicado, foi suado. Mas deu certo, ganhamos a medalha de primeiro lugar. Comecei a participar porque primeiro eu sou sozinha, né? Moro sozinha, e daí eu comecei a frequentar o Vovó Ziza, e a nossa coreógrafa me convidou. E eu fui, e gostei, e tô lá. Ah, porque assim, antes parece que eu não tinha vida. Desde quando eu comecei a participar da dança coreografada, mudou tudo, pra melhor. Alegria, saúde, tudo.”

Resultado das categorias: