FAO reconhece erva-mate do Paraná como patrimônio agrícola global

A erva-mate cultivada nas florestas de araucária do Paraná acaba de receber um dos maiores reconhecimentos internacionais na área agrícola. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) declarou o sistema de cultivo sombreado da planta como Patrimônio de Sistemas Agrícolas de Importância Global (Giahs).

Essa técnica, desenvolvida por povos indígenas e comunidades tradicionais do estado, aproveita o sombreamento natural das florestas nativas, promovendo um cultivo sustentável que preserva a biodiversidade e evita a degradação ambiental.

O Paraná é o maior produtor nacional de erva-mate, movimentando R$ 1,3 bilhão por ano e envolvendo cerca de 30 mil famílias. Aproximadamente 70% da produção no estado segue esse modelo florestal, que também resulta em uma erva mais rica em compostos como taurina e teobromina.

Com o novo título, a visibilidade da erva-mate paranaense deve aumentar no mercado internacional. O reconhecimento destaca o equilíbrio entre produtividade, conservação ambiental e valorização cultural. Além do Paraná, outros cinco sistemas agrícolas receberam o mesmo reconhecimento nesta semana, localizados no México, Espanha e China.