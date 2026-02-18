FAC abre inscrições para curso de Ovos de Páscoa

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promove a Maratona de Ovos de Páscoa, iniciativa que deve beneficiar aproximadamente 600 pessoas em diferentes regiões da Capital. A abertura oficial será realizada no dia 23 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil.
A ação integra um conjunto de estratégias do FAC voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo, especialmente no período que antecede a Páscoa . Durante a maratona, os participantes terão acesso a atividades práticas e orientações sobre produção de ovos de Páscoa, organização do processo produtivo, apresentação dos produtos e estratégias de comercialização, ampliando as possibilidades de sucesso nas vendas e estimulando o espírito empreendedor.
As vagas são limitadas, e as incrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020 – 1361.
Programação
A programação contempla diferentes bairros, ampliando o alcance da iniciativa:
- 24/02 – Coophatrabalho
14h às 16h
Av. Florestal, 847 – Coophatrabalho
- 25/02 – CRAS Jardim Noroeste
08h30 às 10h30
Rua Indianápolis (entre Rua Barbacena e Rua Nazaré)
- 27/02 – CRAS Estrela do Sul (Picolé)
08h30 às 10h30
Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conj. Res. Estrela do Sul
- 06/03 – CRAS Popular
08h30 às 10h30
Rua Marçal de Souza, 25 – Popular
- 10/03 – CRAS Aero Rancho
08h30 às 10h30
Rua Globo de Ouro, 860 – Jardim Aero Rancho
- 17/03 – Clube de Mães
14h às 16h
Rua Salim Derzi, 40 – Res. José Macksoud
- 18/03 – CRAS Vila Gaúcha
08h30 às 10h30
Rua da Beira Mar, 1.186 – Coophavila I
I
- 20/03 – CC Tijuca
08h30 às 10h30
Rua Piassanguaba, 1.145 – Tijuca
- 24/03 – Projeto ATO
14h às 16h
Rua Domingos Belentani, 422 – Parque do Lageado
- 25/03 – SESC Mesa Brasil
08h30 às 10h30
Rua Joel Dibo, 34 – Centro
Serviço
Evento: Maratona de Ovos de Páscoa,
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sesc Mesa Brasil
Endereço: Rua Joel Dibo, 32 – Centro.