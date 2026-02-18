quinta-feira, 19/02/2026

FAC abre inscrições para curso de Ovos de Páscoa

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promove a Maratona de Ovos de Páscoa, iniciativa que deve beneficiar aproximadamente 600 pessoas em diferentes regiões da Capital. A abertura oficial será realizada no dia 23 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil.

A ação integra um conjunto de estratégias do FAC voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo, especialmente no período que antecede a Páscoa . Durante a maratona, os participantes terão acesso a atividades práticas e orientações sobre produção de ovos de Páscoa, organização do processo produtivo, apresentação dos produtos e estratégias de comercialização, ampliando as possibilidades de sucesso nas vendas e estimulando o espírito empreendedor.

As vagas são limitadas, e as incrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020 – 1361.

Programação

A programação contempla diferentes bairros, ampliando o alcance da iniciativa:

  • 24/02 – Coophatrabalho
    14h às 16h
    Av. Florestal, 847 – Coophatrabalho
  • 25/02 – CRAS Jardim Noroeste
    08h30 às 10h30
    Rua Indianápolis (entre Rua Barbacena e Rua Nazaré)
  • 27/02 – CRAS Estrela do Sul (Picolé)
    08h30 às 10h30
    Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conj. Res. Estrela do Sul
  • 06/03 – CRAS Popular
    08h30 às 10h30
    Rua Marçal de Souza, 25 – Popular
  • 10/03 – CRAS Aero Rancho
    08h30 às 10h30
    Rua Globo de Ouro, 860 – Jardim Aero Rancho
  • 17/03 – Clube de Mães
    14h às 16h
    Rua Salim Derzi, 40 – Res. José Macksoud
  • 18/03 – CRAS Vila Gaúcha
    08h30 às 10h30
    Rua da Beira Mar, 1.186 – Coophavila I
    I
  • 20/03 – CC Tijuca
    08h30 às 10h30
    Rua Piassanguaba, 1.145 – Tijuca
  • 24/03 – Projeto ATO
    14h às 16h
    Rua Domingos Belentani, 422 – Parque do Lageado
  • 25/03 – SESC Mesa Brasil
    08h30 às 10h30
    Rua Joel Dibo, 34 – Centro

Serviço

Evento: Maratona de Ovos de Páscoa,
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sesc Mesa Brasil
Endereço:  Rua Joel Dibo, 32 – Centro.

