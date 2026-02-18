FAC abre inscrições para curso de Ovos de Páscoa

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promove a Maratona de Ovos de Páscoa, iniciativa que deve beneficiar aproximadamente 600 pessoas em diferentes regiões da Capital. A abertura oficial será realizada no dia 23 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil.

A ação integra um conjunto de estratégias do FAC voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do empreendedorismo, especialmente no período que antecede a Páscoa . Durante a maratona, os participantes terão acesso a atividades práticas e orientações sobre produção de ovos de Páscoa, organização do processo produtivo, apresentação dos produtos e estratégias de comercialização, ampliando as possibilidades de sucesso nas vendas e estimulando o espírito empreendedor.

As vagas são limitadas, e as incrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020 – 1361.

Programação

A programação contempla diferentes bairros, ampliando o alcance da iniciativa:

24/02 – Coophatrabalho

14h às 16h

Av. Florestal, 847 – Coophatrabalho

08h30 às 10h30

Rua Indianápolis (entre Rua Barbacena e Rua Nazaré)

08h30 às 10h30

Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conj. Res. Estrela do Sul

08h30 às 10h30

Rua Marçal de Souza, 25 – Popular

08h30 às 10h30

Rua Globo de Ouro, 860 – Jardim Aero Rancho

14h às 16h

Rua Salim Derzi, 40 – Res. José Macksoud

08h30 às 10h30

Rua da Beira Mar, 1.186 – Coophavila I

I

08h30 às 10h30

Rua Piassanguaba, 1.145 – Tijuca

14h às 16h

Rua Domingos Belentani, 422 – Parque do Lageado

08h30 às 10h30

Rua Joel Dibo, 34 – Centro

Serviço

Evento: Maratona de Ovos de Páscoa,

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Sesc Mesa Brasil

Endereço: Rua Joel Dibo, 32 – Centro.