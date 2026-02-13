Estudo mostra sucesso de injeção semestral para controlar pressão arterial

O pesquisador Manish Saxena, codiretor clínico do Centro de Pesquisa Clínica William Harvey da Queen Mary University de Londres e especialista em hipertensão do Barts Health NHS Trust, publicou o resultado de um estudo que pode revolucionar o tratamento da Hipertensão arterial em todo o mundo. Segundo ele, muito em breve, para controlar a pressão arterial, o hipertenso precisará tomar apenas duas injeções ao ano. E o resultado das pesquisas surpreendem.

Ele registrou a eficiência de uma injeção, a zilebesiran com outros medicamentos, como forma de combater a hipertensão como alternativa para os hipertensos que não conseguem manter suas rotinas com remédios. O estudo contou com 663 homens e mulheres adultos, que apresentavam dificuldades de controle da pressão arterial, mostrou a eficiência de uma injeção, a zilebesiran – associada com outros medicamentos – como forma de combater a hipertensão. O Zilebesiran é um medicamento experimental que utiliza tecnologia de interferência de RNA, bloqueando a produção de uma proteína específica no fígado (angiotensinogênio), ajudando os vasos sanguíneos a relaxar e reduzindo a pressão arterial. A injeção é aplicada sob a pele a cada seis meses.

O estudo foi publicado na revista JAMA (The Journal of the American Medical Association). Ainda é um resultado único animador, mas para chegar ao mercado, ainda é necessário realizar mais estudos. Para Fabrício Silva, médico cardiologista, especialista em clínica médica e emergências e mestre em ciências médicas pela Universidade de Brasília (UnB), a injeção associada a medicamentos, como diuréticos, pode ser a solução para o sucesso da adesão do paciente, o que pode evitar complicações como problemas cardíacos e AVC. Caso a substância seja aprovada, isso pode mudar todo o parâmetro convencional de controle da doença, que é feito de forma diária.