Escola Alceu Viana encerra 2025 com a Noite do Autógrafo dos Professores e histórias que emocionam

A Escola Alceu Viana encerrou o ano letivo de 2025 com um evento singular, carregado de significado: a Noite do Autógrafo dos Professores. A iniciativa destacou trajetórias de vida, superação e dedicação à educação, transformando o encerramento do ano em um momento de reconhecimento e emoção.

Durante a noite, os professores lançaram um livro coletivo, no qual cada educador compartilhou sua própria história. Os relatos revelam os desafios enfrentados ao longo da vida e a trajetória até a docência, mostrando que, por trás de cada sala de aula, existem histórias marcadas por coragem, persistência e amor pelo ensino.

Uma das histórias emocionou especialmente os presentes. Trata-se de uma professora que iniciou sua jornada na Escola Alceu Viana atuando na área de serviços gerais. Com o incentivo da equipe gestora e da comunidade escolar, retomou os estudos, concluiu a educação básica e ingressou na faculdade de Pedagogia. Hoje, é uma das professoras mais destacadas da instituição, conhecida pelo compromisso com a aprendizagem, interesse constante e pelo afeto que recebe dos alunos.

Cada relato presente no livro é um exemplo inspirador de superação, capaz de emocionar e motivar todos que o leem. A iniciativa reforça o compromisso da Escola Alceu Viana com a valorização humana e com a educação como instrumento de transformação social.

A Noite do Autógrafo dos Professores foi encerrada com um jantar especial, reunindo funcionários da escola e seus familiares em um momento de confraternização, união e gratidão. O evento deixou registrada a mensagem de que educar é, acima de tudo, acreditar nas pessoas e transformar vidas.